A Inglaterra vai eliminar a quarentena aos viajantes oriundos da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos que tenham a vacinação completa nos países de origem, anunciou hoje o ministro dos Transportes britânico.

Numa declaração na rede social Twitter, Grant Sharps disse que a medida, reclamada pelo setor do turismo e por expatriados, entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, às 04:00 locais (mesma hora em Lisboa).

