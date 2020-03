Três jovens foram detidos na passada sexta-feira depois de, alegadamente, terem tossido para cima de um casal de idosos, na cidade de Hitchin, Reino Unido.

Segundo o relatório divulgado pela polícia do condado de Hertfordshire, a situação originou uma altercação, depois de um homem que ia a passar ter intervido.

Na sequência do episódio, uma mulher de 70 anos ficou com uma ferida na cara. A vítima acabou por ser encaminhada para o hospital, e encontra-se a recuperar em casa. O homem que interveio também ficou com lesões.

Os três suspeitos, com 16, 18 e 19 anos, foram detidos e interrogados, acabando por ter sido libertados enquanto decorre a investigação.