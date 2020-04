Mary Agyeiwaa Agyapong estava gravida, era enfermeira num hospital do Reino Unido e morreu vítima de Covi-19. O bebé sobreviveu.

Segundo o porta-voz do hospital, o estado de saúde do filho de Mary “está a ir bem”, mas referiu que não podia dar mais informações.

A enfermeira de 28 anos deu entrada no hospital no dia 7 de abril, dois dias depois de saber que estava infetada com o novo coronavírus.

O marido de Mary está em isolamento e já fez um teste de despiste à Covid-19.

O hospital não referiu de quantas semanas Mary estava grávida, nem quando o bebé poderá sair do hospital.

O hospital lembra a jovem como “uma enfermeira e pessoa fantástica”.

“Os nossos pensamentos e as nossas sentidas condolências estão com a família e amigos da Mary neste triste momento”, acrescentou.