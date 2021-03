Pelo menos 13 pessoas foram presas este sábado durante um protesto de larga escala contra as medidas restritivas para combater a covid-19 em Londres, Reino Unido.

De acordo com a Polícia Metropolitana, a maior parte das detenções ocorreram por desrespeito às normas de proteção contra o novo coronavírus.

As of 15:45hrs , 13 people have been arrested by officers policing the protests in central London. Most of the arrests have been for breaching COVID regulations. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) March 20, 2021

Milhares de manifestantes reuniram-se este sábado no centro de Londres após pelo menos 60 deputados terem pedido ao Governo para aligeirar as medidas restritivas.

This is by far the BIGGEST UK protest I have seen. They will not be able to police these crowds. #RightToProtest #londonprotest #lockdown2021 pic.twitter.com/w6MbYpBMWT — Anna Brees (@BreesAnna) March 20, 2021

O protesto, segundo os meios de comunicação britânicos, começaram em Hyde Park e prolongaram-se até Oxford Street. Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver pessoas com cartazes a sublinhar que não têm medo do vírus e que o verdadeiro inimigo está no parlamento.

Os protestos marcam o fim de uma semana de intenso debate sobre o direito de manifestação em pandemia, ao mesmo tempo que uma lei polémica que dá poderes extra às forças policiais passou no parlamento.

A Polícia Metropolitana foi ainda largamente criticada pela forma como intervieram no memorial em honra de Sarah Everard, uma mulher morta alegadamente às mãos de um polícia.