O primeiro-ministro do Reino Unido admitiu que tem um sexto filho, depois de questionado abertamente durante uma entrevista no programa NBC Today.

Depois de ter desviado a questão em várias entrevistas e conferências de imprensa, Boris Johnson respondeu simplesmente que "sim" à pergunta sobre um sexto filho.

O verdadeiro número de filhos do atual líder do governo britânico tem sido tema de conversa ao longo dos anos, o que motivou mesmo uma decisão judicial, que impediu os meios de comunicação de falarem do assunto como um caso extraconjugal.

Boris Johnson tem quatro filhos com a ex-mulher Marina Wheeler, uma filha de um caso (que agora admite) e um filho com a atual mulher, Carrie Johnson, com quem casou no início do ano.

Foi precisamente sobre isso que o primeiro-ministro do Reino Unido falou na entrevista, em que abordou o quão "fantástico" é ter um bebé no número 10 de Downing Street.

Dá muito trabalho, mas adoro, mudo muitas fraldas", disse.

Em agosto deste ano, Carrie Johnson anunciou que estava novamente grávida, depois de ter sofrido um aborto espontâneo no início do ano. A correr tudo bem, Boris Johnson deverá ser pai do sétimo filho em 2022.