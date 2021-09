A misteriosa descoberta de cerca de 80 esqueletos - alguns com as mãos amarradas nas costas - levou a vários pedidos para que seja conduzida uma investigação oficial.

Os ossos - que provavelmente existem há vários séculos - foram encontrados na Fazenda West End, perto da Brackley Road, na cidade britânica de Buckingham.

O conjunto de restos mortais foi encontrado no início de 2020 durante uma obra que tinha como objetivo converter o local numa casa de repouso.

Agora, um vereador local quer "esclarecimento" sobre o que aconteceu, relata o jornal BuckinghamshireLive. Cllr Robin Stuchbury vai convocar o Conselho de Buckinghamshire para preparar um relatório provisório.

“Vários esqueletos foram descobertos durante as escavações antes de ter sido dado início à obra na Fazenda West End. Isto incluiu esqueletos de 80 corpos, alguns com as mãos amarradas nas costas”, disse Stuchbury.

O historiador britânico Ed Grimsdale já tinha dito anteriormente à BBC que acreditava que os esqueletos eram anglo-saxões e que poderiam ser "uma das maiores descobertas" arqueológicas do nosso tempo..

Grimsdale, historiador do museu Buckingham Old Gaol e da Sociedade de Buckingham, disse, na altura, que "esta é potencialmente a maior descoberta de prisioneiros executados em todo o sul da Inglaterra".