O crescente número de festas ilegais que estão a acontecer no Reino Unido devem-se, na opinião do DJ Carl Cox, ao facto de os jovens se sentirem “frustrados”, uma vez que as discotecas ainda estão fechadas.

O DJ acrescenta que este tipo de eventos está a crescer porque também “ainda não há uma data para a reabertura dos espaços”.

No entanto, diz que embora essa frustração seja compreensível, as festas ilegais “não são a resposta ao problema”.

O Reino Unido tem sido palco de violentos confrontos entre a polícia e milhares de pessoas que têm organizado festas de rua ilegais. Uma das mais recentes ocorreu em Manchester, com a presença de seis mil pessoas.