Os britânicos David e Lucy conheceram-se em 2006. Nessa altura, Lucy já sabia que David tinha uma leucemia em estado avançado e, teoricamente, tinha pouco tempo de vida. Numa história em que o amor parecia vencer tudo, os dois casaram-se em 2011 e lutaram para David superar a doença.

A mãe de Lucy Witchard chegou a dar a David 2600 dólares (2250 euros) para ele poder fazer tratamentos nos Estados Unidos.

De acordo com a BBC, a farsa foi descoberta quando a família de David Carroll começou a ver fotografias nas redes sociais dele a divertir-se nos Estados Unidos, em vez de estar numa clínica de tratamentos. Quando regressou ao Reino Unido, Lucy Witchard confrontou-o com as fotografias, mas o homem mostrou-se bastante indignado por a mulher estar a duvidar de si. David chegou mesmo a pedir a um amigo para passar por médico para dizer à família que ele estava mesmo doente.

Após essa chamada, a mulher confrontou-o novamente e ele acabou por admitir que tudo não passava de uma farsa. Lucy Witchard admitiu que se sentiu traída e que ele tinha roubado uma grande parte da sua vida.

Depois desse telefonema, soube que nosso casamento tinha acabado", afirmou Lucy.

David Carroll pertencia à equipa de rúgbi Aylestone Athletic RFC e um colega dele disse, ainda, que organizou dois eventos para arrecadar fundos monetários para o ajudar.

Na última semana, o homem foi condenado pela Justiça Britânica a 26 semanas de prisão por fraude. O castigo poderá ser levantado se ele realizar 180 horas de trabalho comunitário e se pagar uma indemnização de 2600 dólares (2250 euros).