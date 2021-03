A maior parte dos alunos voltaram esta segunda-feira às aulas presenciais na Inglaterra, um gesto que está a ser descrito como uma reabertura “big bang” pelos meios de comunicação social britânicos.

Os estudantes universitários, ou os inscritos em cursos práticos também podem voltar ao ensino presencial. As atividades extracurriculares receberam igualmente ordem de abertura, mediante a necessidade dos pais.

A presença nas aulas em Inglaterra é obrigatória para todos os alunos, porém as escolas secundárias tiveram indicações para organizar o regresso dos diversos anos em diferentes dias da semana, de forma a facilitar a testagem de despiste à covid-19.

No Reino Unido, os alunos das escolas primárias e secundárias na Escócia irão regressar à escola em tempo integral a partir do dia 15 de março. Já os alunos mais novos do País de Gales voltaram às aulas em fevereiro, uma medida que incluirá todos os estudantes no dia 15.

Estratégia é testar, testar, testar

Como parte do plano de desconfinamento, milhões de estudantes do liceu e do ensino universitário serão testados para o vírus nas primeiras semanas. O objetivo é detetar e isolar rapidamente os casos assintomáticos, para evitar o total encerramento das escolas.

“ nossa abordagem está a ser cautelosa, para não desfazer o progresso que fizemos até agora”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson em comunicado, reforçando que toda a população elegível deve aceitar ser vacinada.

O ensino secundário e universitário vai ter a opção de reabrir em fases, permitindo três rodadas de testes. Vai ser entregue um kit aos estudantes para que se possam testar em casa. O governo do Reino Unido distribuiu quase 57 milhões de kits de testes rápidos para escolas em todo o país, mas há preocupações sobre a precisão dos mesmos, o que pode levar a um isolamento inesperado

Porém, um oficial sénior de saúde pública revelou no domingo à Associated Press que o risco de um falso positivo é muito baixo.

Mais de 5 milhões de testes rápidos foram realizados em escolas durante o confinamento, incluindo 1 milhão na semana passada, disse o governo. De acordo com Susan Hopkins, diretora do programa de resposta contra a covid-19 do Sistema Nacional de Saúde britânico (NHS), “o risco de um falso positivo é extremamente baixo, menos de um em mil”.



Calendário com mudanças

Com o objetivo de contrariar os efeitos nefastos da telescola e do ensino online nas crianças, as autoridades estão a considerar estender os dias letivos, encurtar as férias de verão, ou adicionar um quarto período.

“Estamos a analisar uma ampla gama de medidas”, disse o secretário de educação do Reino Unido, Gavin Williamson, à Sky News. “Vamos ter de ver quais das decisões terá o maior impacto positivo na vida das crianças.”



As escolas vão ser responsáveis por um aumento de casos?

É "inevitável que veremos um aumento nos casos", disse um cientista da SAGE, órgão consultivo do governo, em entrevista ao jornal The Guardian.

Porém, esta realidade pode não ser de alarme. O professor Calum Semple, da Universidade de Liverpool, assegurou que as escolas são "absolutamente" seguras para voltar, ainda que provavelmente haja um aumento nos casos.

Em declarações à BBC, também afirmou que a subida do índice de transmissibilidade não deve ser motivo de preocupação.

A questão subtil sobre a transmissão e os professores, e trazê-lo para casa, bem, a investigação sobre as infecções escolares mostra que as crianças do ensino primário têm metade das chances de ter contraído e de transmitir o vírus”, sustentou em entrevista.

O professor reitera que a maior preocupação não deve ser a relação entre aluno e professor, antes o facto de as escolas serem um lugar de convívio de adultos. “Quando falamos sobre a escola, é o facto de a escola aproximar os adultos, seja o pessoal docente, o pessoal doméstico, o pessoal da restauração, e essa oportunidade de convivência pode gerar perigo”.