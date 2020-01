Na passada quarta-feira, os deputados britânicos que votam as prioridades na negociação do acordo do Brexit rejeitaram por maioria - 344 votos contra 254 - uma cláusula que obrigaria a negociar a continuidade do programa Erasmus no pós-Brexit.

As reações não se fizeram esperar: nas redes sociais, foram muitos os britânicos que lamentaram o provável fim do programa em 2020, muitos referindo que conheceram os companheiros graças à oportunidade de estudarem no estrangeiro.

UK is pulling out of the Erasmus student programme. Wouldn’t have met my wife if she hadn’t come here on it. Enriched my life beyond measure and I have friends and family across Europe as a result. What a sad day https://t.co/wYIhKj9UO6 — Ed Petrie (@edpetrie) 8 de janeiro de 2020

"Diabolicamente estúpido", lia-se nas redes sociais, onde se espalharam críticas acesas ao governo de Boris Johnson.

Anyone who knows anything about Erasmus knows how diabolically stupid, short-sighted and counterproductive this decision is.



Typical Brexit. https://t.co/nCWWQnqxkx — Paul Bernal (@PaulbernalUK) 9 de janeiro de 2020

Desculpem jovens, estudantes que queriam passar algum tempo na Europa a 27, viajar e aprender. O vosso governo removeu essa hipótese. Estão presos na ilha. Parte-me o coração saber que um dos primeiros passos do novo governo foi rejeitar o pedido para negociar a participação no programa Erasmus", escreveu no Twitter Caroline Voaden, deputada dos Liberais Democratas no Parlamento Europeu.

Sorry young people, students who wanted to spend time in EU27, travel and learn. Your government has now removed that choice. Your stuck on the island.

Heartbreaking that one of new government’s first steps is to vote down requirement to negotiate membership of Erasmus. 😢 https://t.co/YoLw4zkmSN — Caroline Voaden MEP 🔶 (@CarolineVoaden) 9 de janeiro de 2020

Luciana Berger, também dos Liberais Democratas, escreveu sobre a própria experiência. "Ganhei tanto no meu ano de Erasmus - foi uma das melhores experiências que tive e aprendi tanto. É devastador pensar que a próxima geração de jovens no nosso país não terá a mesma oportunidade".

I gained so much from my Erasmus year - it was one of the best experiences and I learnt so much. Devastating to think the next generation of young people in our country won’t have access to the same opportunity. https://t.co/U1e0baMFav — Luciana Berger (@lucianaberger) 9 de janeiro de 2020

A cláusula que previa as negociações para a continuidade do Erasmus foi levada a votação precisamente pelos Liberais Democratas e foi derrotada pelos votos dos Conservadores, fazendo crescer o receio de que o Reino Unido saia abruptamente do programa.

O Erasmus é gerido em ciclos de sete anos, sendo o próximo entre 2021 e 2027, e a Comissão Europeia já propôs duplicar o orçamento para o próximo ciclo, ascendendo as verbas a 30 mil milhões de euros.

Perante a polémica causada com a rejeição desta cláusula, o governo britânico já veio garantir que está comprometido com a continuidade das relações académicas entre o Reino Unido e a União Europeia.

O voto não muda isso", garantiu um representante do departamento de Educação. "Queremos garantir que o Reino UInido e os estudantes europeus podem continuar a beneficiar mutuamente dos seus sistemas de educação pioneiros no mundo".

Porém, uma análise da BBC admite que já seja tarde para o Reino Unido entrar nas negociações para o próximo ciclo de Erasmus, e os fundos só estão garantidos até ao final deste ano. A hipótese de um programa nacional que replique o programa Erasmus também não é vista com bons olhos, uma vez que teria de recorrer apenas aos fundos britânicos e iria, provavelmente, deixar de fora os estudantes que dependem das bolsas de estudo atribuídas pela UE para frequentarem universidades no estrangeiro.