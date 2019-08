O governo britânico vai pedir à rainha Isabel II para que suspenda o parlamento, avança a BBC. O Executivo de Boris Jonhson deverá pedir que o parlamento seja suspenso poucos dias depois do regresso ao trabalho dos deputados, já em meados de setembro, e poucas semanas antes do fim do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia - a 31 de outubro.

De acordo com a BBC, que cita uma fonte próxima do primeiro-ministro,"é tempo de o governo e o novo primeiro-ministro definirem um plano para o país depois de sairmos da União Europeia".

A medida controversa impediria que os deputados britânicos, que retomam os trabalhos em setembro, tenham tempo suficiente para tentar impedir que um "Brexit" ocorra sem acordo.

A suspensão do parlamento seria durante cerca de cinco semanas, e estaria em vigor até 14 de outubro, de acordo com as últimas informações.