Numa curta declaração à imprensa em Downing Street, a primeira-ministra britânica garantiu que o acordo sobre o Brexit foi aprovado pelos ministros britânicos. Theresa May remeteu mais explicações sobre o pacto para a manhã de quinta-feira.

Durante as horas que antecederam o comunicado, circularam rumores de que o lugar da primeira-ministra estaria em causa por falta de consenso entre os membros do Governo. O boatos caíram por terra quando anunciou perante a imprensa que o acordo tinha "o aval de todos os membros do Governo".

Tudo o que fiz foi pelos interesses do Reino Unido", garantiu Theresa May aos jornalistas

A primeira-ministra insistiu ainda que este foi "o melhor acordo possível e que privilegia os interesses de todo o Reino Unido". May garantiu que consenso foi alcançado com "o esforço de todos", sem nunca falar de unanimidade. Uma fonte próxima do Governo disse à Reuters que dez ministros votaram contra, sendo aprovado por uma pequena maioria.

Vêem aí tempos difíceis", disse a primeira ministra britânica

Bruxelas e Londres chegaram a um compromisso a nível técnico na terça-feira. Depois da aprovação dos ministros britânicos, falta luz verde da União Europeia e do Parlamento britânico