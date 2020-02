Um homem foi abatido pela polícia depois de ter esfaqueado várias pessoas em Londres, este domingo. O incidente, que ocorreu Streatham High Road, está a ser tratado como um "ato terrorista", de acordo com a polícia.

As autoridades informaram, no Twitter, que há pelo menos duas pessoas feridas.

Num tweet inicial, a polícia informou que "um número indeterminado de pessoas" tinha sido esfaqueada.

A esta altura acredita-se que um número indeterminado de pessoas foi esfaqueada. Estão a ser apuradas as circunstâncias em que isto aconteceu. O incidente foi considerado como um ato relacionado com terrorismo", divulgou a polícia metropolitana de Londres no Twitter.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Testemunhas citadas pela BBC disseram que ouviram três tiros pelas 14:00 (mesma hora em Lisboa).

Serviços de emergência, incluindo paramédicos, foram mobilizados para o local.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do aparato.

פיגוע בבריטניה: לפחות 3 פצועים בפיגוע דקירה בדרום לונדון; המחבל נורה pic.twitter.com/7Ier0L4RYG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020

O primeiro-ministro britânico também já reagiu ao ataque terrorista. Através do Twitter, Boris Johnson agradeceu a "todos os serviços de emergência" que reagiram ao incidente. "Os meus pensamentos estão com os feridos e com todos aqueles que foram afetados", acrescentou.