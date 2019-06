Milhares de manifestantes, incluindo o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, concentraram-se, esta terça-feira, no centro de Londres para protestar contra a visita de Estado do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao Reino Unido.

O líder do partido Trabalhista criticou Trump por ter atacado o ‘Mayor' de Londres, Sadiq Khan, através da rede social Twitter, sobretudo quando os muçulmanos celebram esta terça-feira o fim do Ramadão.

Dirigindo-se ao Presidente norte-americano, Corbyn exortou: "Pense num mundo de paz e sem armas, que reconheça os valores de todos, que derrote o racismo, que derrote a misoginia, que derrote o ódio religioso que tem vindo a ser propagado pela extrema direita no Reino Unido, Europa e EUA".

Os manifestantes concentraram-se em Trafalgar Square e também na praça de Westminster, junto ao Parlamento britânico, onde estava um ‘baby blimp', o balão que representa Trump vestido de fralda e com um telemóvel na mão.

O senhor Trump é um homem ofensivo e perigoso e não penso que lhe devamos dar honras no palácio. O comportamento dele no Médio Oriente tem sido atroz, fomentou o conflito entre israelitas e palestinianos", disse à agência Lusa o reformado Bruce Bennet, ativista de um movimento contra as armas nucleares.