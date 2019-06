Depois de Michael Gove, um dos que ambicionavam suceder a Theresa May na liderança do Partido Conservador britânico, ter admitido o uso de cocaína antes de ser eleito para o parlamento, a revista Vice decidiu fazer testes independentes e avaliar se há vestígios daquele estupefaciente no edifício usado pelos deputados.

Um jornalista esteve no edifício onde se situam grande parte dos gabinetes dos deputados e, com a ajuda de um amigo "com autorização", escolheu uma casa de banho ao acaso no terceiro andar do edifício de Norman Shaw North. O método que usou foi recorrer a um kit em que um toalhete fica azul se estiver em contacto com cocaína, e de acordo com as fotos que mostrou, o tecido reagiu à presença da substância.

Repetiu o processo noutras casas de banho, com resultados semelhantes, antes de se deslocar para os bares no Palácio de Westminster frequentados por assessores e outros funcionários. "Tranquei-me na casa de banho encerrada junto à entrada, que tresandava a produtos de limpeza. Apesar da lixívia no ar, o meu teste ainda mostrou um pequeno vestígio de cocaína", lê-se no artigo da Vice, assinado por Michael Segalov.

Dos nove testes que foram feitos, quatro vieram positivos, todos feitos em locais apenas acessíveis a funcionários do parlamento ou visitantes autorizados.

Um porta-voz do parlamento britânico disse à Vice que o abuso de substâncias é levado muito a sério. "O parlamento é um espaço público e recebemos cerca de um milhão de visitantes por ano, que têm acesso às instalações. Se for identificado o uso de drogas no parlamento, serão tomadas medidas adequadas", garantiu.