As medidas de distanciamento social e o uso da máscara podem ser medidas que continuarão a estar presentes “por muitos anos”, de acordo com uma dos maiores especialistas em epidemiologia do Reino Unido.

A chefe de imunização do Serviço Nacional de Saúde britânico, Mary Ramsay, disse no domingo que "as pessoas já se acostumaram a viver com restrições de nível inferior” e que “a economia pode continuar com essas restrições menos severas".

Advertindo que o governo de Boris Johnson deve “olhar com muito cuidado antes de quaisquer restrições serem levantadas”, Ramsay também sublinhou que o retorno de grandes eventos com espectadores requer uma monitorização cuidadosa e instruções claras sobre a segurança.

Eu acho que, certamente por alguns anos, pelo menos até que outras partes do mundo estejam tão bem vacinadas quanto nós, e os números tenham caído em todos os lugares, é quando podemos voltar muito gradualmente para um ponto de situação mais normal ”, disse a especialista à BBC.

Medidas de distanciamento social e máscaras podem ser usadas “por anos”, de acordo com um importante epidemiologista.

A chefe de imunização da Public Health England, Mary Ramsay, disse no domingo que "as pessoas se acostumaram com essas restrições de nível inferior agora, e as pessoas podem viver com elas, e a economia ainda pode continuar com essas restrições menos severas".

Advertindo o governo deve “olhar com muito cuidado antes de quaisquer restrições serem levantadas”, o Dr. Ramsay também disse que o retorno de grandes eventos com espectadores requer um monitoramento cuidadoso e instruções claras sobre como permanecer seguro.

Metade de todos os adultos do Reino Unido já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este domingo foi estabelecendo um recorde para o maior número de vacinas administradas em um único dia: um total de 873.500 doses.