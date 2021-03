Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, acusa o Palácio de Buckingham de "perpetuar falsidades" sobre o casal.

A CBS divulgou mais um excerto da entrevista que os duques de Sussex deram a Oprah Winfrey, no qual Meghan diz: "Não sei como eles poderiam esperar que nós continuássemos calados, depois deste tempo todo, quando a firma [o Palácio de Buckingham] tem um papel ativo a perpetuar falsidades sobre nós".

E, sobre o risco de perder algumas coisas por insistir em falar, acrescenta: "Já muita coisa se perdeu".

Esta é a primeira entrevista dos duques de Sussex depois de, há um ano, terem deixado o Reino Unido para viver na Califórnia. O programa será transmitido no domingo nos EUA e na segunda-feira no Reino Unido.

A entrevista foi gravada antes das acusações, divulgadas esta semana pelo The Times, de que Meghan terá tratado mal alguns dos funcionários do Palácio, deixando alguns deles em lágrimas e levando a que pelo menos dois fossem afastados das suas funções. O jornal recorre a um mail enviado em outubro de 2018 pelo então diretor de comunicação do casal, Jason Knauf, aos diretores do Palácio, reportando a situação.

O Palácio de Buckingham anunciou uma investigação ao caso e garante que vai ouvir antigos e atuais funcionários sobre a sua experiência de trabalho com os duques de Sussex.