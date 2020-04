A última entrevista da ministra da Segurança Social do Reino Unido a um programa da manhã está a gerar indignação nas redes sociais. Em causa está o riso de Helen Whately quando questionada sobre as mais de quatro mil mortes de idosos por Covid-19 em lares e casa de repouso.

O jornalista do programa Good Morning Britain, Piers Morgan, confrontou a ministra com a capa de um jornal que mostrava que muitos óbitos não estavam a ser registados como infeção pelo novo coronavírus devido à falta de testes.

É verdade que morreram 4.000 pessoas em lares de idosos? Sim ou não?" perguntou o jornalista.

É no momento que Piers Morgan confronta a ministra com a manchete do jornal que esta se ri.

Eu perguntei-lhe se é verdade que 4.000 idosos morreram no hospital e tudo o que faz é rir-se. O que se passa consigo?", questionou Piers Morgan.

A ministra começou por negar a reação, mas depois de questionada várias vezes sobre o motivo do sorriso Helen Whately explicou que o fez porque não conseguia ver o que o apresentador lhe estava a mostrar por não ter qualquer ecrã perto de si.

Na mesma entrevista, Helen Whately garantiu que o governo britânico estava a fazer de tudo para enfrentar a crise e para proteger os mais vulneráveis.

As opiniões sobre a entrevista multiplicaram-se nas redes sociais. Foram muitas as críticas feitas à postura da ministra, mas houve também quem a defendesse. No final do programa, Piers Morgan respondeu aos seguidores que consideraram a entrevista desconfortável.

Aparentemente, algumas pessoas acharam a entrevista à ministra da Segurança Social 'desconfortável'. Na minha perspetiva, talvez não tenha sido tão desconfortável quanto o trabalho que os profissionais de saúde e cuidadores estão a fazer", escreveu o jornalista.