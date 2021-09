A princesa Beatriz e o seu marido, Edoardo Mapelli Mozzi anunciaram esta segunda-feira que já foram pais. A princesa, filha do príncipe André e neta de Isabel II, deu à luz uma menina no dia 18 de setembro, por volta das 23:42.

O parto realizou-se no Hospital de Chelsea e Westminster, em Londres.

A criança nasceu com pouco menos de três quilos.

Os avós e os bisavós da menina já foram informados e estão deliciados com a notícia, como informa o Palácio de Buckingham. A família aproveitou ainda para agradecer a todos os funcionários do hospital pelo "maravilhoso tratamento".

