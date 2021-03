Zara Tindall, neta da rainha Isabel de Inglaterra, deu à luz um menino que se vai chamar Lucas Philip Tindall.

A notícia foi dada pelo marido, o jogador profissional de rugby Mike Tindall, no seu podcast "The Good, The Bad & The Rugby", onde contou como o casal teve um fim de semana "louco": depois do jogo de sábado, no domingo "um pequeno bebé chegou a minha casa".

Tindall contou que aconteceu tudo tão depressa, que Zara deu à luz no chão da casa-de-banho, uma vez que não tiveram sequer tempo de ir para o hospital.

O pai telefonou para a parteira enquanto corria para apanhar um tapete de ginástica para Zara. "Felizmente, a parteira que iria ter connosco ao hospital não estava muito longe (...) e a segunda parteira chegou logo depois de vermos a cabeça [do bebé]", acrescentou.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday!

À imprensa inglesa o Palácio de Buckingham confirmou o nascimento, no domingo, de "um bebé saudável" que é o décimo bisneto da rainha e será o 22º na linha de sucessão ao trono britânico.

Zara é filha da princesa Ana. O casal já tinha duas filhas, Mia de sete anos e Lena de dois anos.