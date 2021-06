Com fato e gravata iguais ao do pai, com as cores da Federação Inglesa de Futebol, o príncipe George, captou as atenções durante o jogo Inglaterra - Alemanha do Euro 2020, esta terça-feira, no estádio de Wembley, em Londres.

A seleção inglesa jogava os oitavos de final contra a Alemanha e, como de costume, o príncipe William, que é também o presidente da Federação Inglesa de Futebol, viu o jogo nas bancadas. Mas, desta vez, a seleção inglesa contou também com o apoio de duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e do filho mais velho de ambos, George, que está quase a fazer oito anos.

Foi o primeiro evento público do pequeno príncipe em 2021 e foi também a primeira vez que acompanhou os pais a um jogo da seleção inglesa. E se, ao princípio, quanto todo o estádio cantava o hino, George não se mostrou muito entusiasmado e quase não cantou o "God Save the Queen", já quando a Inglaterra marcou os dois golos o rapaz festejou animado.

"O príncipe George foi o amuleto da sorte da Inglaterra", escreveu o jornal The Telegraph, após a vitória por 2-0 que colocou a Inglaterra nos quartos de final do Euro 2020. Foi a primeira vez que a Inglaterra ganhou à Alemanha num jogo oficial desde 1966.

Após o jogo, os duques de Cambrige felicitaram a equipa na sua página oficial, comentando a "atuação incrível" da Inglaterra.