Uma mãe partilhou um vídeo perturbador da sua filha, descrevendo a sua condição como "congelada" e "possuída", após ter sido drogada numa discoteca por um desconhecido, no Reino Unido.

Segundo relata Claire Taplin, residente na cidade de Essex, a bebida que a filha estava a consumir enquanto se divertia com amigos no clube foi drogada.

"Parecia congelada e possuída. É absolutamente horrível", contou Claire ao jornal The Mirror.

Na publicação, a mãe descreve que a vítima ficou naquele estado por cerca de quatro horas - incapaz de andar ou falar - depois de se começar a sentir mal naquela que foi a sua primeira saída à noite.

A vítima, de 18 anos, bebeu de um copo oferecido por um homem que lhe disse “experimenta isto”. De acordo com a Sky News, a jovem foi imediatamente levada para as urgências do hospital, onde os médicos suspeitaram que ela tinha recebido duas drogas - "uma para paralisar e a outra para a adormecer" .

Claire partilhou a imagem da filha a contorcer-se numa cama de hospital com os olhos abertos, mandíbula cerrada e dedos dobrados como "garras".

O objetivo por trás da partilha destas imagens foi, segundo a própria, alertar para a realidade da toma de drogas involuntariamente e para ajudar a proteger mulheres de predadores.