Diana, a princesa de Gales, vai ser homenageada com uma placa azul da English Heritage no apartamento em Londres onde morou antes de se casar com o príncipe Caros.

A English Heritage, que administra mais de 400 casas e monumentos históricos, anunciou que vai colocar a placa ainda este ano, quando Diana comemoraria o 60º aniversário.

A placa ficará na parede exterior do Coleherne Court, um bloco de apartamentos em Kensington onde Diana morou com três amigas entre 1979 e 1981, anunciou o seu irmão Charles Spencer, sublinhando que ela foi muito feliz naquele lugar. Diana deixou este apartamento quando ficou noiva de Carlos.

How very lovely that this blue plaque will be going up outside Coleherne Court - thank you, ⁦@EnglishHeritage⁩, for commemorating such a very happy place for Diana in this way. pic.twitter.com/FiDk3ZtLpG — Charles Spencer (@cspencer1508) April 1, 2021

As placas azuis assinalam lugares em Londres onde figuras importantes viveram ou trabalharam. Mais de 950 placas oficiais existem na zona da capital do Reino Unido, mas a grande maioria é dedicada a homens. Nos últimos anos, a English Heritage tem procurado corrigir a desigualdade de género. Em 2021 serão homenageadas seis mulheres, entre elas a princesa Diana

This year, six more remarkable women – including Diana, Princess of Wales – will be celebrated with a blue plaque.🔵



Follow the thread below to find out who we'll be celebrating this year ⬇️ pic.twitter.com/4bmomItT18 — English Heritage (@EnglishHeritage) April 1, 2021

A princesa morreu em 1997 com 36 anos.