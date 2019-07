As polícias de Leeds e Plymouth, no Reino Unido, salvaram dois cães que estavam fechados dentro de carros, ao calor, num dos dias mais quentes do ano e numa altura em que a Europa enfrenta nova onda de calor. As forças de segurança tiveram de arrombar as viaturas para conseguir retirar os animais.

Em Leeds, o dono estava numa loja e regressou de imediato ao carro, assim que se apercebeu da situação. Embora tenha deixado a janela do veículo ligeiramente entreaberta, o homem foi alertado pela polícia para a gravidade da situação.

Em tempo de temperaturas recorde no Reino Unido, as autoridades estão a apelar a toda a população para ter atenção às condições dos animais. A polícia de West Yorkshire, que atua na cidade de Leeds, emitiu um comunicado onde pede ajuda às pessoas para reportar estas situações. As indicações da polícia são simples: "Se virem um cão em angústia num carro quente, liguem para o 999 [n.d.r. número de emergência do Reino Unido]".

A mensagem da polícia é direta: "Cães morrem em carros quentes".

O outro cão, que foi salvo em Plymouth, terá sido deixado no carro por um período de pelo menos duas horas. O animal foi resgatado já depois das 16:00, mas o bilhete de parqueamento indicava que o carro estaria naquele lugar desde as 14:00. A polícia de Charles Cross acredita que o cão esteve sozinho por mais de três horas.

Another dog left in the sun, another window smashed! This little guy was alone for over 3 hours. If you love your furry friends, please THINK. He was very happy to be set free! #DogsDieInHotCars pic.twitter.com/fsg5kWp55R

O alerta surge, também, da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Animal, que alerta para os riscos: “Nunca deixem animais em carros quentes, (…) mesmo que seja apenas por um bocado. As temperaturas podem facilmente chegar aos 47 graus Celsius nestes ambientes, o que pode ser mortal”.

☀️🐠 🐍🐶🐱🐷🐴🦡🐦🐰🐮🐭🐸🐹🐔🦊🐿️☀️

On the #HottestDayOfTheYear, please help animals to cool down! Find advice for all animals on our website: https://t.co/dHSulfGGC6

And remember, #DogsDieInHotCars - if you see a dog in distress in a hot car, call 999 🚨🐶🔥 pic.twitter.com/qqy9TLoM2F