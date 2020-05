O Reino Unido é atualmente o país com o segundo maior número de mortes, atrás dos EUA, tendo registado 37.048 mortes e 267.240 casos de contágio durante a pandemia, segundo o balanço de quarta-feira do Ministério da Saúde britânico.

Cummings defendeu-se, dizendo que viajou para garantir que seu filho de quatro anos pudesse ser cuidado pela família se ele e a mulher ficassem incapacitados com sintomas do coronavírus.

Boris Johnson resistiu à pressão para demitir Cummings da oposição e de dezenas de deputados do próprio partido, argumentando que o assessor agiu de forma “responsável” e dentro da lei e que "seguiu os instintos de qualquer pai”.

A polícia de Durham disse hoje que o segundo trajeto, até à vila de Barnard Castle, poderia ser considerada “uma pequena violação" das regras do confinamento, e que justificaria a intervenção "se ele fosse apanhado em flagrante.

Cummings admitiu ter conduzido cerca de 400 quilómetros até a casa de seus pais, em Durham, no nordeste da Inglaterra, durante o confinamento, e depois ter viajado até uma localidade turística, a 50 quilómetros de distância.

A polícia britânica concluiu que Dominic Cummings, assessor do primeiro-ministro, Boris Johnson, cometeu uma violação "menor" das regras de confinamento introduzidas para combater o novo coronavírus, mas não pretende abrir um processo.

