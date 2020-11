As forças policiais do Reino Unido anunciaram este sábado ter feito mais de 60 detenções na sequência de protestos anti-vacinas covid-19 e contra as medidas de restrição à circulação em Londres.

Segundo a Associated Press, as detenções foram realizadas porque os manifestantes quebraram o confinamento imposto pelo governo britânico até o dia 2 de dezembro.

Os confrontos entre a polícia e aqueles que se opõe à administração de vacinas contra a covid-19 e às restrições de movimentos começaram na zona de West End e propagaram-se até ao parque de St. James, perto de Westminster.

Um polícia presente nos protestos estima que entre 300 a 400 pessoas - com sinais a exibir mensagens como “defender a liberdade, defender a humanidade - tenham aderido à manifestação.

Multidões continuam a protestar e a reunir nas proximidades de Oxford Circus e Regent Street”, disse a Polícia Metropolitana no Twitter, sublinhando que os agentes estão a pedir às pessoas que saiam da área e voltem para casa”.

Se os apelos não forem cumpridos, os manifestantes "podem enfrentar prisão ou ação coercitiva”, afirma a mensagem da polícia no Twitter.