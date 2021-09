A polícia britânica deteve, esta sexta-feira, suspeito de violar uma rapariga de 15 anos na praia de Bournemouth, no Reino Unido, à frente de milhares de turistas, no dia 18 de julho.

O suspeito, um rapaz de 17 anos, da área de Warwickshire, foi detido pela polícia de Dorset, que revelou que o jovem está a “auxiliar os detetives na investigação”.

A polícia de Dorset destacou o ainda o apelo público feito no programa Crimewatch Live da BBC One, que terá contribuído para a identificação e respetiva detenção do jovem.

#LatestNews - Detectives investigating the reported rape of a teenage girl at Bournemouth beach on 18/07/21 have arrested a teenage boy.



