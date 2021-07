Uma estátua de homenagem à princesa Diana foi inaugurada, esta quinta-feira, para assinalar o 60º aniversário da "Princesa do Povo". A estátua foi colocada nos jardins do Palácio Kensington, no centro de Londres, onde viveu a princesa.

Estamos muito felizes que a estátua tenha sido colocada num dos locais favoritos da princesa Diana” expressou o Palácio de Kensington nas redes sociais.

O primeiro a chegar ao evento foi Charles Spencer, irmão de Diana, seguindo-se William e Harry. A estátua, que mostra a Princesa acompanhada por duas crianças, foi encomendada, em 2017, ao escultor Ian Rank-Broadley, com o objetivo de levar os visitantes a refletirem sobre o legado da Lady Di.

A nossa mãe tocou tantas vidas", disseram os príncipes Harry e William, citados pela BBC.

A cerimónia foi privada e discreta, limitada a 30 pessoas devido às restrições da pandemia covid-19, e implicou que o príncipe Harry tivesse de cumprir quarentena após a viagem dos Estados Unidos, onde vive com a família. Esta é a primeira vez que William e Harry estão juntos desde do funeral do avô, o duque de Edimburgo, em abril.

Nas imediações do palácio, multiplicaram-se os tributos dos fãs, que deixaram as mais diversas homenagens à princesa. O jardim estará aberto ao público, a partir de amanhã, de acordo com o horário de funcionamento do Palácio de Kensington.

A “Princesa do Povo” já tinha tido outras homenagens, nomeadamente o Diana Memorial Fountain, uma fonte de água no Hyde Park reaberta hoje após algum tempo encerrada, e o parque infantil Diana Memorial Playground, em Kensington Gardens.

A princesa Diana morreu num acidente de carro, em 1997, quando estava a fugir da perseguição dos fotógrafos. Nessa altura, o príncipe William e o príncipe Harry tinham apenas 15 e 12 anos.