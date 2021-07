O príncipe William, duque de Cambridge, condenou os insultos racistas que os jogadores ingleses sofreram, em particular Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, após terem falhado os penáltis na final do Euro 2020.

Sinto-me enojado com os insultos racistas depois do jogo de domingo. É totalmente inaceitável que os jogadores tenham que suportar este comportamento detestável. Isto tem de acabar, agora, e todos os envolvidos devem prestar contas”, escreveu William, na rede social Twitter.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021



Na conta de Twitter da família real britânica foi também partilhada a mensagem do príncipe de Gales: “Reconhecendo a diversidade de culturas que tornam este país tão especial - e em muitos aspetos único - está no cerne do que podemos ser como uma nação”.

“Recognizing the rich diversity of cultures which make this country so special – and in many ways unique – lies at the heart of what we can be as a nation.”



- The Prince of Wales, Windrush Day 2020.



Well done @England on your fantastic #Euro2020 performance! You made us proud. pic.twitter.com/timAxeDGbU — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 12, 2021

Apesar da derrota de Inglaterra na final do Euro 2020, a felicidade do príncipe William e do seu filho George, de 7 anos, não passou despercebida quando Luke Shaw marcou um golo aos 2 minutos de jogo.

No fim do jogo, após a derrota da Inglaterra, William teve que confortar o filho, que estava visivelmente triste.