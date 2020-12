A rainha de Inglaterra, 94 anos, e seu marido, príncipe Philip, de 99, apoiaram a vacinação em massa no Reino Unido. Embora os dois não recebam tratamento prioritário devido aos cargos que ocupam, ambos serão dos primeiros a receber o imunizante devido à idade avançada, escreve a CNN.

No Reino Unido, pessoas com mais de 80 anos e residentes em lares de idosos terão prioridade quando, na terça-feira, for iniciado o processo de vacinação pela Pfizer.

A intenção é que, após a administração, a monarca venha a público informar que ela e o príncipe receberam as doses.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, destacou no domingo o “momento histórico" que vai representar o início da campanha de vacinação contra a doença covid-19 no Reino Unido, previsto para terça-feira.

País europeu mais afetado pela crise pandémica (com 61.041 mortos e mais de 1,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo os dados mais recentes), o Reino Unido é o primeiro no mundo a ter autorizado a utilização da vacina anti-covid-19 desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech e será o primeiro país ocidental a iniciar a sua campanha de vacinação.

O ministro da Saúde britânico, que recentemente classificou o primeiro dia da campanha de vacinação como o "dia V", destacou este domingo que "a próxima semana é um momento histórico”.

O NHS informou, por sua vez, que todas as suas equipas "têm estado a trabalhar durante todo o fim de semana para preparar o lançamento do programa de vacinação, com as primeiras vacinas a começarem a ser administradas na terça-feira".

Nesse sentido, estão a ser criados "centros" em 50 hospitais britânicos e adicionalmente serão organizados, posteriormente, mil centros de vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde britânico.

As especificidades da vacina Pfizer/BioNTech, que necessita de uma conservação a 70 graus negativos, representam um desafio logístico, salientaram as autoridades sanitárias, que indicaram que as doses têm de ser transportadas por uma empresa especializada e que o respetivo descongelamento demora várias horas.

O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech, o que permite proteger 20 milhões de pessoas, uma vez que esta vacina se administra com duas doses.

Numa primeira fase, estarão disponíveis 800.000 doses no Reino Unido.

Vários jornais britânicos avançaram hoje que a rainha Isabel II, de 94 anos, e o seu marido, o príncipe Filipe, de 99 anos, serão vacinados em breve e que planeiam torná-lo público de forma “a encorajar o maior número possível de pessoas a serem vacinadas”.