A rainha Isabel II faz esta quarta-feira 95 anos de vida, estando assim mais próxima de ultrapassar o recorde de Luís XIV, rei francês que ainda é o monarca a ter vivido mais tempo no posto político mais alto de um país.

A família real britânica não deixou passar a data, e numa breve nota através das redes sociais, a própria rainha emitiu um curto e simples comunicado, onde relembrou o príncipe Philip, marido da monarca, que recentemente faleceu.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS