Os serviços de inteligência da Rússia estavam a preparar um ciberataque aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que se deveriam ter realizado no verão de 2020 na cidade japonesa de Tóquio. A revelação surge esta segunda-feira e é feita pelo Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido, na sequência de uma investigação co-desenvolvida com os Estados Unidos.

Segundo a investigação, o objetivo da Rússia seria interromper a realização de um evento no qual a Rússia não iria participar depois de ter sido suspendida na sequência de várias condenações por utilização de doping por parte de vários atletas, em ações que teriam o apoio do governo.

O trabalho de reconhecimento dos serviços de inteligência russos cobriu os organizadores do evento, bem como os serviços de logística e os patrocinadores.

Os Jogos Olímpicos acabaram por ser adiados por causa da pandemia de covid-19, pelo que a Rússia não conseguiu colocar o plano em marcha.

Segundo os oficiais britânicos e norte-americanos, os ataques foram conduzidos pela unidade 74455 dos serviços de inteligência russos, também conhecida por ser aquela que lida com tecnologias de topo.

No comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é referido que seis membros daquela unidade desempenharam papéis chave noutros ataques, como foi o caso dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que decorreram na Coreia do Sul, e também nas eleições presidenciais francesas.

O FBI avisou várias vezes que a Rússia é um adversário altamente capaz ao nível cibernético, e a informação revelada mostra quão invasivos e destrutivos os ciberataques russos são", afirmou o diretor adjunto do FBI, David Bowdich, em declarações reproduzidas pela agência Reuters.

Estes seis suspeitos estão indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, podendo incorrer em crimes como espionagem.

As autoridades britânicas consideram que o objetivo passava por corromper de tal forma a organização dos eventos que a sua realização não fosse de todo possível.

O ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Dominic Raab, afirmou que "as ações da inteligência russa foram cínicas e imprudentes".

A Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos em dezembro de 2019, bem como de todos os eventos desportivos, numa decisão emitida pela Agência Mundial de Anti-Doping. A punição tem uma duração de quatro anos.