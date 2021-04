O site oficial da família real britânica alterou a sua homepage para prestar homenagem ao duque de Edimburgo, que faleceu esta sexta-feira com 99 anos.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte do seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo", diz a mensagem na abertura do site, acrescentando que o duque "morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor".

Todo o restante conteúdo habitual do site, com notícias sobre a família, está "temporariamente indisponível" para que sejam feitas "as necessárias alterações".