A primeira-ministra britânica explicou, esta quinta-feira, as principais linhas do acordo sobre o Brexit, numa conferência de imprensa. Theresa May disse que este acordo cumpre a vontade expressada pelos britânicos no referendo de 2016.

Coloquei os interesses do Reino Unido em primeiro lugar, nunca os meus políticos", garantiu Theresa May

"Esta não é uma negociação fácil", foi assim que a chefe do Governo respondeu a uma pergunta sobre as linhas gerais alcançadas no acordo com a União Europeia. Quanto à questão da fronteira irlandesa garantiu que o pacto alcançada permite uma "resolução pacífica".

Aceito que algumas pessoas fiquem desconfortáveis com o acordo, mas protege as linhas gerais da votação de 2016", afirmou a primeira-ministra britânica

Num dia marcado por demissões de ministros e secretários de estado, Theresa May disse ter ficado triste "pelos membros que abandonaram o Governo".