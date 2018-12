Theresa May conseguiu um voto de confiança no seu próprio partido, ultrapassando a moção de censura que teve de enfrentar esta quarta-feira, no seio do grupo parlamentar do Partido Conservador. O anúncio dos resultados feito pontualmente às 21:00 revelou que 200 deputados apoiaram a primeira-minsitra, que recolheu 117 votos contra a sua continuidade como líder.

A líder do Partido Conservador conseguiu assim cerca de dois terços dos votos dos deputados conservadores, ficando assim imune durante um ano a novo processo de cotestação interna.

Na reação, à porta do número 10 de Downing Street, May reconheceu que "um número significativo" dos seus deputados votou contra a sua permanência como líder, mas garante que vai continuar com o processo do Brexit.

Foi um dia longo e desafiante. Embora eu esteja grata por esse apoio, um número significativo dos meus colegas votou contra mim. Ouvi o que eles disseram. Depois desta votação, agora precisamos continuar com o trabalho de entregar o Brexit para o povo britânico e construir um futuro melhor para este país".

Pediu, por isso, união a todos os partidos, de todas as cores políticas, para que ajam pelo interesse nacional, para "trazer o país de volta e construir algo que funcione realmente para todos". Ao mesmo tempo, entende que este chumbo da moção de censura lhe confere uma "missão renovada".

Apesar da vitória interna, que politicamente sustenta a sua posição na negociação de saída da União Europeia - a pedra de toque que levou á moção de censura - Theresa May terá comunicado aos deputados conservadores que não se recandidatará ao cargo de primeira-ministra, nas próximas eleições de 2022.

Hoje, dia D da luta pela sua sobrevivência política, e ainda antes da votação, May já se tinha mostrado "firmemente decidida a terminar o trabalho" que começou, do Brexit, e levá-lo até ao fim.

Na última segunda-feira, porém, decidiu adiar a votação parlamentar do acordo negociado com Bruxelas, por perceber que o acordo iria ser chumbado por maioria.

Está previsto que o Reino Unido deixe a União Europeia em março do próximo ano. A Comissão Europeia já avisou que não "há qualquer espaço para renegociar" mais. Amanhã há cimeira, em Bruxelas, e Theresa May vai estar presente.