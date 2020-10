Três estudantes da Universidade de East Anglia, em Norwich, foram multados em mais de 11 mil euros (10 mil libras) por terem organizado uma festa, em Bowthorpe Road, com mais de cem pessoas na madrugada de sábado.

De acordo com a imprensa britânica, os agentes da polícia de Norfolk foram chamados para terminar com a festa ilegal nas primeiras horas da manhã de domingo, tendo multado duas jovens de 20 anos e outra de 19 por desrespeitarem a proibição de realizar eventos com mais de 30 pessoas.

"Todos temos um papel a cumprir para manter o condado seguro e o encontro de sábado foi uma violação flagrante dos Regulamentos de Proteção à Saúde. Todos teremos um papel a desempenhar para manter o condado seguro no futuro e não hesitaremos em tomar medidas, se necessário", afirmou um porta-voz da polícia de Norfolk, lembrando que a "taxa de contágio tem aumentado rapidamente no país".

Esta não é a primeira vez que estudantes britânicos são sancionados pelas autoridades britânicas pelo desrespeito das regras.

Na sexta-feira, sete pessoas foram multadas em 200 libras (mais de 220 euros) por estarem a conviver num parque de estacionamento da universidade. Já na noite de sábado, 16 estudantes foram multados por duas festas em Albany Road. Na noite de domingo, nove estudantes, de diferentes residências, foram multados por se encontrarem a conviver no campus.