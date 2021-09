Três pessoas morreram na sequência de um acidente na zona residencial de Notting Hill, em Westminster, no Reino Unido.

De acordo com a Metropolitan Police, um carro colidiu com uma habitação junto à Great Western Road, em Londres, às 04:50.

A viatura incendiou-se e fogo só foi extinto com a intervenção dos bombeiros de Londres. Vários residentes tiveram de ser retirados da zona habitacional.

No entanto, os óbitos dos três ocupantes do carro foram declarados no local e não há registo de mais nenhum ferido.

Infelizmente, os três ocupantes do veículo foram declarados mortos no local”, diz fonte dos bombeiros de Londres.

Three people have sadly died following a road traffic collision in #NottingHill this morning. Firefighters were called to reports a car had collided with a sheltered accommodation block. The vehicle was alight when crews arrived https://t.co/OJBiqo4QIT pic.twitter.com/ANWlpCGNZj

As autoridades britânicas estão agora a tenta identificar as vítimas mortais para informar os familiares.

A investigação acredita que não tenha havido mais nenhuma viatura envolvida no acidente, mas está a apelar ao contacto de qualquer pessoa que tenha testemunhado a ocorrência ou tenha câmaras de vigilância junto ao local.

Emergency services are working at the scene of a collision in which three people were killed in Great Western Road & Harrow Road #Westminster #W9.



Detectives urge witnesses & anyone with dash cam footage to 📞 101 ref 917/14 Sept.https://t.co/GVAFYKy5i2