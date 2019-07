O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou o novo líder do partido Conservador, Boris Johnson, que vai suceder a primeira-ministra britânica Theresa May na quarta-feira.

Parabéns a Boris Johnson por se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele será ótimo!", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julho de 2019

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.

Boris Johnson ganhou com 92.153 votos (66,3%), enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos (32,7%).

O resultado é o desfecho de um processo que se prolongou por seis semanas e foi decidido pelo voto limitado a cerca de 160 mil militantes do partido Conservador.

Foi desencadeado pela renúncia de Theresa May à liderança do partido a 7 de junho devido à dificuldade em fazer aprovar no parlamento o acordo de saída para o Brexit que concluiu em novembro com Bruxelas.

Boris Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, após o debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.

Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohamad Javad Zarif, felicitou hoje Boris Johnson pela sua eleição como primeiro-ministro britânico, mas alertou que o Irão defenderá as suas águas no Golfo Pérsico.

Felicito o meu antigo homólogo [Boris Johnson] que se torna" primeiro-ministro do Reino Unido, escreveu Mohamad Javad Zarif na sua conta da rede social Twitter.

"Temos 1.500 milhas [mais de 2.400 quilómetros] de costa no Golfo Pérsico. Essas são as nossas águas e vamos protegê-las", salientou o chefe da diplomacia iraniana.

Mohamad Javad Zarif indicou ainda que "o Irão não procura conflitos", mas a decisão do Governo de Theresa May em apreender o petroleiro iraniano Grace One ao largo de Gibraltar "sob ordem [dos Estados Unidos] é uma pirataria pura e simples".

A tensão entre o Irão e o Reino Unido aumentou desde a captura, na sexta-feira passada, de um navio-tanque britânico no Estreito de Ormuz pela Guarda Revolucionária Iraniana.

Juncker diz-se pronto para trabalhar "da melhor maneira"

O presidente da Comissão Europeia felicitou Boris Johnson e indicou estar preparado para trabalhar “da melhor maneira possível” com o novo primeiro-ministro britânico.

O presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] pediu-me que transmitisse as suas felicitações ao senhor Boris Johnson. O presidente quer trabalhar com o primeiro-ministro da melhor maneira possível”, declarou a porta-voz da Comissão Europeia.

Natasha Bertaud, que falava na habitual conferência de imprensa do executivo comunitário em Bruxelas, escusou-se a tecer mais comentários, uma vez que a sua declaração aconteceu minutos depois de o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros ter sido declarado vencedor.

O resultado da eleição foi anunciado pela deputada Cheryl Gillan, uma das responsáveis pelo escrutínio interno no partido, no centro de conferências Queen Elizabeth II, perto de Westminster.

A Comissão Europeia tem reiterado ao longo dos últimos meses que não renegociará o acordo do 'Brexit', mostrando-se, contudo, disponível para trabalhar na declaração política que estabelece a relação futura entre as partes.

A saída do Reino Unido da União Europeia está agendada para 31 de outubro.

Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com PM britânico

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desejou hoje manter uma “boa relação de trabalho” com o próximo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Em primeiro lugar, parabéns a Boris Johnson pela sua nomeação como primeiro-ministro. Espero vir a ter uma boa relação de trabalho com ele”, disse Leyen, numa conferência de imprensa, em Paris.

A futura presidente da Comissão Europeia salientou ainda os “futuros desafios” que terá de debater com Londres, referindo-se ao Brexit e também às tensões com o Irão, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Temos a obrigação de conseguir algo que seja bom para a Europa e o Reino Unido”, disse.

Por seu lado, Macron elogiou a primeira-ministra cessante Theresa May e desejou felicidades ao seu sucessor, reiterando o desejo de Leyen de manterem uma boa relação com Londres.

Jeremy Corbyn critica eleição e pede eleições

O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, criticou a eleição de Boris Johnson como primeiro-ministro por menos de 100 mil pessoas, reivindicando eleições legislativas antecipadas.

Boris Johnson ganhou o apoio de menos de 100 mil membros do Partido Conservador, não representativos, prometendo cortes de impostos para os mais ricos, apresentando-se como amigo dos banqueiros e pressionando por um prejudicial ‘Brexit’ sem acordo. Mas ele não ganhou o apoio do nosso país", escreveu na rede social Twitter.

Boris Johnson has won the support of fewer than 100,000 unrepresentative Conservative Party members by promising tax cuts for the richest, presenting himself as the bankers' friend, and pushing for a damaging No Deal Brexit.



But he hasn't won the support of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 23 de julho de 2019

Corbyn receia que uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo resulte em despedimentos, inflação e na privatização de partes do serviço nacional de saúde para garantir um acordo comercial com os EUA.

Já a recém-eleita líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, afirmou que "o Reino Unido merece melhor do que Boris Johnson" e que "a sua arrogância em relação ao ‘Brexit' só vai piorar a crise".

A líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP) e chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, felicitou Boris Johnson e prometeu tentar trabalhar de forma que "respeite e proteja os objetivos e interesses da Escócia".

Porém, também se mostrou preocupada com a perspetiva de Boris Johnson como primeiro-ministro e prometeu trabalhar com outros partidos para bloquear um ‘Brexit' sem acordo "que causaria danos catastróficos à Escócia".

Sturgeon considera "mais importante do que nunca" continuar a preparar o país para um novo referendo à independência, "em vez de ter um futuro (…) imposto por Boris Johnson e os Conservadores".

No seu discurso de vitória, reiterou hoje a promessa de "concretizar o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn".