A polícia britânica realizou a maior operação de sempre no país. As palavras são das próprias autoridades, que falam em detenções "icónicas" de vários suspeitos e no desmantelamento de centenas de conspirações que incluem crimes como homicídio ou rapto.

A Operação Venetic, como é referida no comunicado, foi levada a cabo pela National Crime Agency (NCA), a polícia responsável pela investigação de delitos relacionados com o crime organizado, e as descobertas foram feitas depois de uma infiltração nos sistemas de comunicação utilizados pelos suspeitos. A NCA contou com a colaboração de várias polícias locais e internacionais, inclusive a Europol.

A Operação Venetic é a maior e mais significante operação do género alguma vez realizada no Reino Unido", refere a nota.

Até ao momento foram feitas 746 detenções, apreendidos 59 milhões de euros em dinheiro suspeito, apreendidas 77 armas de fogo e duas toneladas de droga.

Segundo o comunicado da NCA, a operação foi levada a cabo com base no sistema EncroChat, depois de as autoridades terem conseguido desencriptar várias conversas. Com mais de 60 mil utilizadores em todo o mundo (10 mil no Reino Unido), esta aplicação é utilizada quase de forma exclusiva por criminosos, que planeiam e coordenam as suas ações através do serviço de mensagens, que julgavam ser secreto.

A polícia acredita que com esta operação foram evitados dezenas de atos entre gangues rivais, entre os quais vários raptos e homicídios: "Evitámos com sucesso mais de 200 ameaças à vida".

Juntos conseguimos proteger o público através de detenções de criminosos intermédios e dos seus chefes, os referidos 'intocáveis' que fugiam às autoridades há vários anos, e agora temos as provas para os acusar", refere o diretor de investigações da NCA, Nikki Holland.

Desde 2016 que a NCA e outras polícias internacionais tentavam aceder a conteúdos encriptados do site EncroChat, e a partilha de conhecimentos informáticos entre as diferentes organizações terá sido crucial. Há dois meses, em colaboração com as autoridades francesas e neerlandesas, foi possível aos agentes infiltrarem-se na plataforma, com os dados recolhidos a serem partilhados com a Europol.

Após a realização desta operação, todos os servidores do EncroChat foram encerrados. Ainda antes do fecho, a aplicação avisou os seus utilizadores de que as conversas tinham sido comprometidas, pedindo-lhes que se livrassem de todos os dados.

Para que se tenha uma melhor perspetiva da dimensão desta operação, a NCA partilhou todos os materiais apreendidos:

mais de 59 milhões de euros;

77 armas de fogo, incluindo AK47, armas subautomáticas, armas, quatro granadas e mais de 1.800 munições;

mais de duas toneladas de droga das classes A e B;

mais de 28 milhões de comprimidos Etizolam (conhecido como Valium das ruas) produzidos num laboratório ilegal;

55 carros de luxo e 73 relógios de luxo.

A operação foi acompanhada de perto pela secretária de estado para os Assuntos Internos, Priti Patel, que enfatiza que esta é a maior operação de sempre realizada no Reino Unido.