É um símbolo de esperança em tempos de pandemia mundial de Covid-19, mas desta vez o arco-íris veio acompanhado pelo sorriso de felicidade do Princípe Louis.

O pequeno príncipe faz dois anos esta quinta-feira e foi com fotografias divertidas que os Duques de Kensington assinalaram a data nas redes sociais.

Sharing a sneak peek of Prince Louis’s handiwork ahead of his second birthday!🎨

We are pleased to share images ahead of Prince Louis’s second birthday tomorrow, taken by The Duchess this April. pic.twitter.com/HLm5tXVYHy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2020

Obrigada por todas as mensagens de amor que temos recebido no segundo aniversário do príncipe Louis", agradeceram William e Kate Middleton.

A data foi também lembrada pelo avô, Príncipe Carlos, que partilhou uma fotografia a preto e branco de um abraço entre ambos.

A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today. 🎂

The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8 — Clarence House (@ClarenceHouse) April 23, 2020

Parabéns ao príncipe Louis, que faz dois anos hoje. O pequeno príncipe desfruta de um abraço do seu avô, o príncipe de Gales”, pode ler-se na mensagem deixada na conta oficial da Clarence House.

Já na quarta-feira, os Duques de Kesington tinham partilhado algumas fotografias de Louis, feliz e com as mãos pintadas com as cores do arco-íris.

Estamos a partilhar a mais recente obra do príncipe Louis", escreveram os princípes.

As fotografias foram tiradas pela mãe Kate Middleton e, além do resultado final da obra de arte, mostram também o pequeno príncipe muito divertido, já com a cara toda pintada.

Louis é o quinto na linha de sucessão ao trono. Nasceu em 2018, no St Mary’s Hospital, em Paddington, Londres.

O arco-íris tem sido um sinal de esperança em Inglaterra. À semelhança do príncipe, são muitas as crianças britânicas que pintam diversos desenhos e deixam algumas mensagens usando estas cores.

O Reino Unido está em confinamento obrigatório desde 24 de março.