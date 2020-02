Um vídeo impressionante mostra o momento em que um raio atingiu um avião, poucos minutos depois de este ter levantado voo. O incidente foi registado em Birmingham, no Reino Unido, no domingo, e captado através de uma câmara de vigilância de um morador.

O avião, da companhia Aer Lingus, tinha partido do aeroporto de Birmingham com destino a Dublin, na Irlanda, eram cerca das 21:30 (a mesma hora em Lisboa), e estava a voar sobre a área residencial de Sheldon quando tudo aconteceu.

Nas imagens captadas, percebe-se que está a chover, com as gotas de água a molharem a câmara.

A um dado momento, surge um flash de luz e vê-se um relâmpago, que atinge o aparelho. O raio anda aos “zigue-zagues” perto do avião até desaparecer. O aparelho continua o voo.

As imagens foram captadas por um morador. Daniel Pereira afirmou ao site Ladbible que estava a ver televisão com a namorada quando ouviu um grande estrondo lá fora, que fez com que os seus cães dessem um grande salto.

Os nossos cães normalmente não reagem ao barulho durante uma tempestade por isso era estranho estarem tão assustados.”

Curiosos, foram visualizar as imagens da câmara de vigilância e viram o raio a atingir o avião.

Uma porta-voz da Aer Lingus confirmou que o avião deparou-se com um raio durante o voo, não sofrendo qualquer dano.