Num mundo profundamente marcado pela pandemia de covid-19, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) disse esta terça-feira que, passado mais de um ano do aparecimento do vírus, e para desagravar as desigualdades entre as sociedades, o "tempo de agir é agora".

Numa altura em que a "esperança" está depositada nas vacinas, Tedros Adhanom, diz que é importante pensar no futuro.