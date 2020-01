Um veterano da Força Aérea dos EUA nem queria acreditar que o relógio que guardou num cofre durante 40 anos valia tanto dinheiro. O homem, que apenas foi identificado como David, comprou o relógio em 1974 por 345.97 dólares (314,47 euros) porque ouviu que era uma boa marca para fazer mergulho.

Em conversa no programa "Antiques Roadshow" da PBS, David conta que estava destacado na Tailândia quando decidiu encomendar - através da base da Força Aérea - o relógio Oyster Cosmograph para fazer mergulho, mesmo este custanto quase um salário.

Mas, quando o relógio chegou, o militar achou que "era demasiado bom" para a água salgada e guardou-o dentro de um cofre, durante 40 anos, sem nunca o usar.

Esta segunda-feira, no programa gravado em Bonanzaville, em Fargo, Dakota do Norte (EUA), o veterano mostrou o Rolex com as duas caixas originais, os papéis da garantia por preencher, as brochuras originais e até os recibos do relógio.

E foi ver o valor do famoso relógio, semelhante ao que Paul Newman usou no filme Winning, a aumentar.

"É uma descoberta absolutamente fabulosa. É um dos raros modelos de Paul Newman e, nesta condição, penso que não há nenhum melhor no mundo", afirmou Peter Planes, apresentador do programa, antes de avançar com valores.

De acordo com Planes, o Rolex que foi comprado por menos de 350 doláres pode agora valer entre 500 a 700 mil dólares, valor que fez com que David se atirasse ao chão.