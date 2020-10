A agência norte-americana do medicamento (FDA, em inglês) concedeu, nesta quinta-feira, autorização plena para a utilização do medicamento antiviral remdesivir em pacientes hospitalizados com covid-19.

A informação foi avançada pelo fabricante, a Gilead, que em maio último tinha obtido a aprovação condicionada do medicamento.

A Gilead anunciou ter recebido aprovação para o medicamento, comercializado com a marca Veklury, sublinhando que é o único tratamento específico contra a covid-19 com este tipo de autorização após um procedimento de verificação mais rigoroso e definitivo.

Outros tratamentos receberam aprovações de emergência.

A cotação das ações da Gilead na Bolsa de Nova Iorque subiu 4% pouco depois do anúncio.

O remdesivir é indicado para o tratamento de doentes adultos e adolescentes com pneumonia que necessitem de oxigénio suplementar e foi autorizado na União Europeia para a covid-19.