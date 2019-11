Dezenas de aviões Boeing 737 estão em terra para serem reparados, depois de terem sido detetadas fissuras na parte que liga as asas à fuselagem, segundo a imprensa norte-americana.

De acordo com a Boeing, 5% dos mil aviões deste modelo que foram inspecionados precisam de ser reparados.

A companhia aérea australiana Qantas confirmou esta sexta-feira ter três Boeing 737 em terra, por terem sido detetados problemas na estrutura dos aparelhos.

As fissuras, detetadas pela Qantas durante uma revisão técnica a cerca de três dezenas de aviões do mesmo modelo, encontram-se na união entre a fuselagem e a asa e obrigam a uma reparação complexa.

Na quarta-feira, o presidente executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, reconheceu perante o Congresso americano a sua responsabilidade e a da empresa nos acidentes mortais com aviões do modelo 737 Max 8 na Indonésia e na Etiópia.

A minha empresa e eu somos responsáveis e sabemos que temos de melhorar", declarou Dennis Muilenburg, afirmando que aprendeu com os erros trágicos e que está disposto a prestar contas.

O testemunho ocorreu exatamente um ano depois do acidente de um avião 737 Max 8 da companhia aérea indonésia Lion Air, que provocou 189 mortos, incluindo todos os passageiros e tripulantes.

Cinco meses depois, um avião do mesmo modelo da Ethiopian Airlines caiu em circunstâncias semelhantes, causando a morte de 157 pessoas.

Desde então, todos os Boeing 737 Max 8 foram retirados de circulação em todo o mundo.

Uma investigação indonésia concluiu que a queda do voo da Lion Air se deveu a uma combinação de falhas no projeto do aparelho, na formação dos pilotos e na manutenção.