É uma guerra esquecida no coração de África, apesar de já durar há sete longos anos. O conflito na República Centro-Africana só é notícia quando há massacres ou combates em que participam os militares portugueses que integram a missão das Nações Unidas MINUSCA.

O último confronto sério, que provocou dezenas de mortos, ocorreu em janeiro entre os paraquedistas portugueses e os rebeldes da UPC.

Uma equipa da TVI passou um mês no país, com o povo e, sobretudo, com os grupos armados.

A reportagem "Troquei a arma por uma máquina de costura" é de Rui Araújo, Tiago Ferreira, Filipe Freitas e Ricardo Rodrigues.

Este trabalho contém testemunhos que podem perturbar os espectadores mais sensíveis.