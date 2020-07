É um dos locais mais icónicos de Praga, e esta terça-feira foi palco da festa dos checos. Na Ponte Carlos, que divide as margens do rio Vtlava, foi instalada uma mesa com mais de 500 metros (515, para ser específico), onde centenas de pessoas fizeram uma autêntica festa para "comemorar o fim da crise do coronavírus". As palavras são do organizador do evento, Ondrej Kobza, em declarações à agência Reuters.

É uma espécie de celebração, para mostrar que não temos medo, que saímos de casas e não vamos ficar presos", acrescentou.

A festa realizou-se praticamente só com cidadãos checos, e a organização admite que isso só foi possível devido à ausência de turistas no país.

O governo da República Checa apressou-se a aplicar medidas de restrição assim que surgiu a crise do novo coronavírus. A meados de maio foi decretado o fecho das fronteiras e várias outras regras de segurança, para conter o contágio.

Com o amenizar da crise, o governo passou a permitir, a partir da semana passada, ajuntamentos até mil pessoas.

Apesar da comemoração, a República Checa ainda continua a registar mais de 100 casos diários de Covid-19. No total, foram confirmadas 11.985 infeções, das quais 349 resultaram em mortes.

As fronteiras externas da União Europeia (UE) foram reabertas esta quarta-feira, mas há muitos países que decidiram impor as suas próprias restrições, como é o caso da República Checa.

O país decidiu manter as restrições a seis países incluídos na lista da UE – Argélia, Geórgia, Marrocos, Ruanda, Tunísia e Uruguai – e, em relação aos restantes, condicionar o levantamento de restrições à reciprocidade, isto é, à permissão de entrada nesses países de cidadãos checos.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros checo, Martin Smolek, disse à Rádio Praga que gostaria de ter visto mais países dos Balcãs Ocidentais na lista europeia, aprovada na terça-feira por uma maioria qualificada dos estados-membros.