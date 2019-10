A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos resgatou 49 migrantes que se encontravam a bordo de um bote, anunciou esta terça-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A equipa da Polícia Marítima na viatura de vigilância costeira detetou um eco, cerca da 01:20 de segunda-feira, junto à linha de fronteira, tendo passado as coordenadas à equipa na embarcação ‘Tubarão’, que navegou para o local, confirmando que se tratava de um bote com 49 migrantes”, refere a AMN em comunicado.

Os 49 migrantes, 15 crianças, 15 mulheres e 19 homens, foram resgatados e transferidos para a embarcação da Polícia Marítima.

“Durante o transbordo dos migrantes verificou-se que uma das mulheres se encontrava debilitada e inconsciente, tendo-lhe sido prestados os primeiros socorros e administração de oxigénio. A embarcação da Polícia Marítima navegou de imediato para o porto de Molivos, para a pronta assistência da mulher, tendo por isso sido deixado o bote à deriva”, acrescenta.

Os migrantes desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas, com a mulher de 27 anos, já consciente, mas ainda debilitada, a ser transportada de ambulância para o hospital de Mitilene.

A equipa da Polícia Marítima regressou depois à área e procedeu à recolha do bote.

Desde 2014, quando iniciou a participação na missão Poseidon, na Grécia, a Polícia Marítima já resgatou 6.378 migrantes.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.