Um homem salvou um cão esquecido pela dona dentro de um carro num dia excepcionalmente quente em Omaha, nos Estados Unidos.

Um vídeo, que ficou viral nas redes sociais, mostra como o norte-americano ficou aterrorizado ao ver o Yorkshire Terrier preso no carro esta segunda-feira, dia em que os termómetros assinalavam 34ºC.

William Morris rapidamente pegou num machado e partiu uma das janelas do VW Golf no Newbury Retail Park, em Thomas Valley para libertar o animal ofegante.

Segundo a polícia local, a dona tinha ido fazer compras e deixou o cão dentro do veículo durante 45 minutos.

Um pedestre partiu a janela de um carro para tirar um cão de dentro do veículo. Dois dos nossos agentes compareceram no local. A proprietária do veículo apareceu no local e foi advertida”, avançou porta-voz da polícia de Thomas Valley.