Um homem sem abrigo arriscou a vida para salvar vários cães e gatos presos dentro de uma casa de acolhimento de animais que pegou fogo na cidade norte-americana de Atlanta.

Keith Walker, de 53 anos, atravessou as chamas que destruíram o edifício no dia 18 de dezembro, após um incêndio ter começado na cozinha do abrigo.

Estava muito nervoso, não vou mentir. Fiquei com muito medo de entrar lá com todo aquele fumo. Mas Deus colocou-me lá para salvar aqueles animais", disse Walker à CNN. "Amar um cão significa amar qualquer pessoa no mundo. O meu cachorro é o meu melhor amigo e eu não estaria aqui sem ele, por isso, sabia que tinha que salvar todos os outros cães".

Ainda que o incêndio não tenha destruído por completo o abrigo, a diretora, Gracie Hamlin, afirma que as chamas tornaram impossível de habitar no edifício. Hamlin conta que o incêndio ocorreu numa altura em que o abrigo ia mudar para outra zona da cidade.

Ele é o meu anjo da guarda", disse Hamlin, referindo-se a Walker. "Mesmo os bombeiros não quiseram lidar com os cães e chamaram a força de controlo de animais, mas Keith já estava no prédio a resgatar os cães e os gatos até que todos estivessem a salvo".

Hamlin já conhecia Walker, que vive sem abrigo desde os 13 anos, porque deixa o seu cão, um pitbull chamado Bravo, dormir no abrigo todas as noites.

Walker estava a caminho do abrigo para levar Bravo a dar um passeio quando viu o incêndio. Rapidamente, foi capaz de resgatar todos os animais - seis cães e 10 gatos - do edifício.